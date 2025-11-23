Рязань
Опубликован встречный план ЕС по урегулированию конфликта на Украине
План ЕС подготовлен в ответ на предложение президента США Дональда Трампа. Документ состоит из 24 пунктов. Евросоюз выдвинул следующие предложения: после прекращения конфликта будут созданы меры для надежного мира и безопасности; обе стороны обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и на море; Россия и Украина немедленно начинают переговоры по поводу мониторинга третьих стран за соблюдением прекращения огня с участием США и стран ЕС; следить за соблюдением прекращения огня будут союзники Украины под руководством США — мониторинг будет преимущественно дистанционным.

Опубликован текст плана Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине. Его разместила британская газета The Telegraph, пишет «Ъ».

План ЕС подготовлен в ответ на предложение президента США Дональда Трампа. Документ состоит из 24 пунктов.

Евросоюз выдвинул следующие предложения:

  1. После прекращения конфликта будут созданы меры для надежного мира и безопасности.
  2. Обе стороны обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и на море.
  3. Россия и Украина немедленно начинают переговоры по поводу мониторинга третьих стран за соблюдением прекращения огня с участием США и стран ЕС.
  4. Следить за соблюдением прекращения огня будут союзники Украины под руководством США — мониторинг будет преимущественно дистанционным, с использованием спутников, БПЛА и других инструментов.
  5. Создание механизма, с помощью которого стороны смогут представлять отчеты о нарушениях режима прекращения огня и обсуждать меры по исправлению ситуации.
  6. Россия вернет всех перемещенных украинских детей, процесс проконтролируют международные партнеры.
  7. Москва и Киев обмениваются военнопленными по формуле «все на всех», Россия освобождает всех гражданских лиц, содержащихся под стражей.
  8. Территориальные переговоры проведут по текущей линии боевого соприкосновения.
  9. После достижения устойчивого режима прекращения огня стороны конфликта принимают меры по оказанию гуманитарной помощи, включая поездки членов семей через линию соприкосновения.
  10. Подтверждение суверенитета Украины, никто не принуждает страну к соблюдению нейтралитета.
  11. Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии со статьей 5 Устава НАТО.
  12. На ВСУ и оборонную промышленность Украины не налагаются ограничения.
  13. Гарантами безопасности Киева выступит группа европейских стран и других заинтересованных государств, Украина может разместить на своей территории силы союзников.
  14. Вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса.
  15. Украина становится членом ЕС.
  16. Украина готова оставаться безъядерным государством в рамках ДНЯО.
  17. Территориальные вопросы будут обсуждаться с Россией и решаться после полного прекращения огня.
  18. Как только территориальные вопросы будут согласованы, Россия и Украина обязуются не менять их силой.
  19. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС. Будет создан механизм передачи контроля.
  20. Киев получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.
  21. Украина и ее партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.
  22. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока РФ не возместит ущерб Украине.
  23. Санкции в отношении России могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и могут быть возобновлены в случае нарушения мирного соглашения.
  24. Начнутся переговоры по европейской архитектуре безопасности с участием государств ОБСЕ.

Ранее СМИ опубликовали мирный план США.