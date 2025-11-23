Опубликован встречный план ЕС по урегулированию конфликта на Украине
Опубликован текст плана Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине. Его разместила британская газета The Telegraph, пишет «Ъ».
План ЕС подготовлен в ответ на предложение президента США Дональда Трампа. Документ состоит из 24 пунктов.
Евросоюз выдвинул следующие предложения:
- После прекращения конфликта будут созданы меры для надежного мира и безопасности.
- Обе стороны обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и на море.
- Россия и Украина немедленно начинают переговоры по поводу мониторинга третьих стран за соблюдением прекращения огня с участием США и стран ЕС.
- Следить за соблюдением прекращения огня будут союзники Украины под руководством США — мониторинг будет преимущественно дистанционным, с использованием спутников, БПЛА и других инструментов.
- Создание механизма, с помощью которого стороны смогут представлять отчеты о нарушениях режима прекращения огня и обсуждать меры по исправлению ситуации.
- Россия вернет всех перемещенных украинских детей, процесс проконтролируют международные партнеры.
- Москва и Киев обмениваются военнопленными по формуле «все на всех», Россия освобождает всех гражданских лиц, содержащихся под стражей.
- Территориальные переговоры проведут по текущей линии боевого соприкосновения.
- После достижения устойчивого режима прекращения огня стороны конфликта принимают меры по оказанию гуманитарной помощи, включая поездки членов семей через линию соприкосновения.
- Подтверждение суверенитета Украины, никто не принуждает страну к соблюдению нейтралитета.
- Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии со статьей 5 Устава НАТО.
- На ВСУ и оборонную промышленность Украины не налагаются ограничения.
- Гарантами безопасности Киева выступит группа европейских стран и других заинтересованных государств, Украина может разместить на своей территории силы союзников.
- Вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса.
- Украина становится членом ЕС.
- Украина готова оставаться безъядерным государством в рамках ДНЯО.
- Территориальные вопросы будут обсуждаться с Россией и решаться после полного прекращения огня.
- Как только территориальные вопросы будут согласованы, Россия и Украина обязуются не менять их силой.
- Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС. Будет создан механизм передачи контроля.
- Киев получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.
- Украина и ее партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока РФ не возместит ущерб Украине.
- Санкции в отношении России могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и могут быть возобновлены в случае нарушения мирного соглашения.
- Начнутся переговоры по европейской архитектуре безопасности с участием государств ОБСЕ.
