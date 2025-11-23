Опубликован встречный план ЕС по урегулированию конфликта на Украине

План ЕС подготовлен в ответ на предложение президента США Дональда Трампа. Документ состоит из 24 пунктов. Евросоюз выдвинул следующие предложения: после прекращения конфликта будут созданы меры для надежного мира и безопасности; обе стороны обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и на море; Россия и Украина немедленно начинают переговоры по поводу мониторинга третьих стран за соблюдением прекращения огня с участием США и стран ЕС; следить за соблюдением прекращения огня будут союзники Украины под руководством США — мониторинг будет преимущественно дистанционным.