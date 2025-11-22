Иллюстратор из Рязани создала серию новогодних открыток с лисами

Детская писательница и иллюстратор Екатерина Гончарова создала серию зимних открыток с лисами на фоне рязанских улиц и домов. Также сообщается, что с иллюстрациями существуют и календари.

