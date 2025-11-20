The Telegraph: Россия может получить Донбасс в аренду

Согласно информации, опубликованной изданием The Telegraph, Россия может получить Донбасс в аренду в рамках нового мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Этот план основан на схеме «деньги в обмен на землю», однако конкретные суммы, которые Россия будет выплачивать, не раскрываются. Согласно данному соглашению, Украина уступит контроль над Донбассом, при этом юридически сохранив эту территорию в составе своего государства. Издание также сообщает, что план президента США Дональда Трампа включает в себя признание Крыма и Донбасса как законной территории России, что может повлиять на дальнейшие дипломатические отношения между странами и ситуацию в регионе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать данный план.