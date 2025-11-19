В Рязанской области появится эколого-туристический маршрут «Тропа белого аиста»

В Рязанской области появится эколого-туристический маршрут «Тропа белого аиста». Об этом сообщается в Telegram-канале «Президентский фонд природы».

Отмечается, что он пройдет через питомник «Рязанский дом белого аиста», в котором травмированные птицы восстанавливают здоровье, и места их гнездований.

Команда проекта наметила схему маршрута длиной 35 километров и установила пять 12-метровых гнездовых опор. Одна из них уже заселена аистами.