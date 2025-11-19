Рязань
В России содержание настоящего шоколада в конфетах может стать минимальным
В Росстандарте начались обсуждения нового проекта ГОСТа, который может существенно изменить рынок шоколадных изделий в России. Об этом пишет INFOX.ru.

Согласно предложенному документу, производители смогут называть свои продукты «шоколадными», даже если они содержат лишь 9% какао. В настоящее время стандарт требует, чтобы доля настоящего шоколада составляла не менее 25%.

Проект доступен для ознакомления на сайте правовых и нормативно-технических актов. Если инициатива будет принята, к категории «шоколадных» также будут относиться сладости, покрытые глазурью на основе пальмового масла, без отдельного обозначения для таких продуктов.

Данная инициатива вызвала широкий резонанс как среди потребителей, так и среди производителей. Одни эксперты полагают, что это сделает сладости более доступными для населения, в то время как другие выражают опасения относительно качества и оригинальности шоколадной продукции. Росстандарт продолжает работу над проектом, утверждая, что он необходим для адаптации российских стандартов к меняющимся потребительским предпочтениям и экономической ситуации.

Существующие строгие требования к содержанию какао ставят многих производителей, особенно малые и средние предприятия, в сложное положение, так как использование качественных ингредиентов часто оказывается слишком дорогим. В то же время нововведения поднимают вопросы о возможном обмане потребителей, которые могут не осознавать, что покупают продукт с низким содержанием какао под маркой «шоколад».