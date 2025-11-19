Росстандарт опроверг слухи о новых ГОСТах на шоколадные конфеты

Росстандарт опроверг информацию о разработке новых ГОСТов на шоколадные конфеты, сообщив, что соответствующие проекты не были представлены на утверждение. Об этом пишет ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что ранее утвержденный стандарт ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения» продолжает действовать. Недавно в СМИ появилась информация о том, что Росстандарт рассматривает проект ГОСТа, позволяющий производителям называть «шоколадными» изделия с содержанием всего 9% какао-продуктов.

