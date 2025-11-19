Рязань
Рязань посетили Игорь Щеголев и Владимир Машков
Игорь Щеголев и Артем Бранов посетили проходящий в Рязани форум ЦФО, посвященный разработке Концепции развития театра в России. Его возглавил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Обсудили вопросы нормативного регулирования, финансирования отрасли, кадровой политики, обновления технической базы, новые форматы работы со зрителями. Особый акцент — на продвижении традиционных семейных ценностей через театральное искусство, содействии положительному образу многодетности. В рамках рабочего визита Игорь Щеголев посетил ООО «Вакинское Агро» в Рыбновском районе.

Рязанскую область с рабочим визитом посетил полпреда президента в ЦФО Игорь Щеголев, а также народный артист России Владимир Машков. Об этом сообщил в своих соцсетях вице-губернатор региона Артем Бранов.

Игорь Щеголев и Артем Бранов посетили проходящий в Рязани форум ЦФО, посвященный разработке Концепции развития театра в РФ. Его возглавил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.

На форуме обсудили вопросы нормативного регулирования, финансирования отрасли, кадровой политики, обновления технической базы, новые форматы работы со зрителями. Особый акцент — на продвижении традиционных семейных ценностей через театральное искусство, содействии положительному образу многодетности.

В рамках рабочего визита Игорь Щеголев посетил ООО «Вакинское Агро» в Рыбновском районе. Как сообщил Бранов, в планах предприятия — запуск производственной линии по выпуску безлактозного молока, строительство дополнительной животноводческой фермы.

Напомним, РЗН. инфо сообщало, что 18 ноября планируется визит в кукольный театр полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева и народного артиста России Владимира Машкова.

Фото: личная страница Артема Бранова