Рязань посетили Игорь Щеголев и Владимир Машков

Рязанскую область с рабочим визитом посетил полпреда президента в ЦФО Игорь Щеголев, а также народный артист России Владимир Машков. Об этом сообщил в своих соцсетях вице-губернатор региона Артем Бранов.
Игорь Щеголев и Артем Бранов посетили проходящий в Рязани форум ЦФО, посвященный разработке Концепции развития театра в РФ. Его возглавил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.
На форуме обсудили вопросы нормативного регулирования, финансирования отрасли, кадровой политики, обновления технической базы, новые форматы работы со зрителями. Особый акцент — на продвижении традиционных семейных ценностей через театральное искусство, содействии положительному образу многодетности.
В рамках рабочего визита Игорь Щеголев посетил ООО «Вакинское Агро» в Рыбновском районе. Как сообщил Бранов, в планах предприятия — запуск производственной линии по выпуску безлактозного молока, строительство дополнительной животноводческой фермы.
Напомним, РЗН. инфо сообщало, что 18 ноября планируется визит в кукольный театр полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева и народного артиста России Владимира Машкова.
Фото: личная страница Артема Бранова