Рязань посетили Игорь Щеголев и Владимир Машков

Игорь Щеголев и Артем Бранов посетили проходящий в Рязани форум ЦФО, посвященный разработке Концепции развития театра в России. Его возглавил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Обсудили вопросы нормативного регулирования, финансирования отрасли, кадровой политики, обновления технической базы, новые форматы работы со зрителями. Особый акцент — на продвижении традиционных семейных ценностей через театральное искусство, содействии положительному образу многодетности. В рамках рабочего визита Игорь Щеголев посетил ООО «Вакинское Агро» в Рыбновском районе.

Напомним, РЗН. инфо сообщало, что 18 ноября планируется визит в кукольный театр полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева и народного артиста России Владимира Машкова.

Фото: личная страница Артема Бранова