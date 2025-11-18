В центре Рязани заметили скопление экстренных служб

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 18 ноября, около кукольного театра. На месте работают несколько экипажей полиции и кинологи.

По данным РЗН. инфо 18 ноября планировался визит в театр полпреда президента в ЦФО Игоря Щёголева и народного артиста России Владимира Машкова.