В центре Рязани заметили скопление экстренных служб
Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 18 ноября, около кукольного театра.
На месте работают несколько экипажей полиции и кинологи.
По данным РЗН. инфо 18 ноября планировался визит в театр полпреда президента в ЦФО Игоря Щёголева и народного артиста России Владимира Машкова.