В Рязани пройдет домашняя серия Национальной молодежной хоккейной лиги

Молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает свое выступление в Первенстве НМХЛ сезона 2025-2026. Отмечается, что команда уже несколько сезонов является лидером соревнований, вот и в этом сезоне начали с серии побед, благодаря чему закрепились на 1 месте конференции «Восток». 18 и 19 ноября на главной арене ДС «Олимпийский» рязанские спортсмены встретятся с хоккеистами МХК «Липецк», матчи начнутся в 19:00 (0+). 22 (0+) и 23 (6+) ноября, в 17:00, МХК «Рязань-ВДВ» проведет матчи против МХК «Тамбов» (г. Мичуринск). Билеты на матчи можно приобрести в кассах ледового дворца и по ссылке.

