Генпрокуратура подала иск на Грекова о незаконных доходах, назначено слушание

В Советском районном суде назначили дату первого заседания по делу о незаконных доходах уже осужденного за взятки на 16 лет и 11 месяцев бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что в Советском районном суде Рязани состоялось предварительное судебное заседание по исковому заявлению Генеральной прокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы к Игорю Грекову.

Начало судебного разбирательства назначили на 18 ноября.

