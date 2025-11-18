Сбербанк: переломить статистику по телефонному мошенничеству не удалось

Несмотря на принимаемые меры, переломить негативную статистику по потерям от телефонного мошенничества не удалось. Об этом заявил на SOC форуме зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, в 2024 году россияне потеряли не менее 300 миллиардов рублей из-за мошеннических схем. «Мы надеялись на улучшение ситуации, но, к сожалению, этого не произошло», — подчеркнул он. Кузнецов отметил, что, несмотря на усилия правительства и спецслужб, тренд на увеличение потерь сохраняется, и к концу года ожидается рост на 15-20%.

