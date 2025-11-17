Власти утвердили порядок обращения с бесхозными машинами в Рязани

Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 261
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 034
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 134
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 671
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Согласно утвержденному порядку, бесхозные машины находят по обращениям граждан, организаций, органов власти и при мониторинге территорий общего пользования, который должны проводить районные префектуры Рязани. В документе указано, что при обнаружении бесхозного транспорта составляется акт обследования с фотофиксацией. На автомобиль прикрепляется уведомление: собственник обязан переместить его в течение 10 календарных дней или привести транспорт в надлежащее состояние.

В Рязани утвержден порядок обращения с брошенными и разукомплектованными транспортными средствами (БРТС). Соответствующее постановление горадминистрации опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости» 17 ноября.

Согласно утвержденному порядку, бесхозные машины находят по обращениям граждан, организаций, органов власти и при мониторинге территорий общего пользования, который должны проводить районные префектуры Рязани.

В документе указано, что при обнаружении бесхозного транспорта составляется акт обследования с фотофиксацией. На автомобиль прикрепляется уведомление: собственник обязан переместить его в течение 10 календарных дней или привести транспорт в надлежащее состояние.

Если требования не выполнены, авто принудительно перемещается на специальную стоянку по акту. Также ведется реестр БРТС (марка, модель, госномера, место обнаружения). Забрать машину со стоянки может собственник или его представитель — при наличии документов на право владения и после оплаты расходов на эвакуацию, перевозку и хранение в бюджет города.

Также уточняется, что если в течение года владелец не объявится, комиссия оценивает возможность дальнейшего использования машины. При отрицательном решении — подается иск в суд о признании имущества бесхозяйным. В дальнейшем автомобиль предстоит утилизировать.

Отметим, специальные охраняемые стоянки принадлежат МКУ «Техобеспечение».