Власти утвердили порядок обращения с бесхозными машинами в Рязани

Согласно утвержденному порядку, бесхозные машины находят по обращениям граждан, организаций, органов власти и при мониторинге территорий общего пользования, который должны проводить районные префектуры Рязани. В документе указано, что при обнаружении бесхозного транспорта составляется акт обследования с фотофиксацией. На автомобиль прикрепляется уведомление: собственник обязан переместить его в течение 10 календарных дней или привести транспорт в надлежащее состояние.

В Рязани утвержден порядок обращения с брошенными и разукомплектованными транспортными средствами (БРТС). Соответствующее постановление горадминистрации опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости» 17 ноября.

Согласно утвержденному порядку, бесхозные машины находят по обращениям граждан, организаций, органов власти и при мониторинге территорий общего пользования, который должны проводить районные префектуры Рязани.

В документе указано, что при обнаружении бесхозного транспорта составляется акт обследования с фотофиксацией. На автомобиль прикрепляется уведомление: собственник обязан переместить его в течение 10 календарных дней или привести транспорт в надлежащее состояние.

Если требования не выполнены, авто принудительно перемещается на специальную стоянку по акту. Также ведется реестр БРТС (марка, модель, госномера, место обнаружения). Забрать машину со стоянки может собственник или его представитель — при наличии документов на право владения и после оплаты расходов на эвакуацию, перевозку и хранение в бюджет города.

Также уточняется, что если в течение года владелец не объявится, комиссия оценивает возможность дальнейшего использования машины. При отрицательном решении — подается иск в суд о признании имущества бесхозяйным. В дальнейшем автомобиль предстоит утилизировать.

Отметим, специальные охраняемые стоянки принадлежат МКУ «Техобеспечение».