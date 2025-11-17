В Рязани состоялась юбилейная международная выставка кошек «Новый червонец»

В рязанском ТРЦ «Марко Молл» провели юбилейную международную выставку кошек, получившую название «Новый Червонец». Мероприятие посвятили десятилетию клуба любителей кошек Alisa-Best Cat Club в составе международной фелинологической системы ICU — International Cat Union. Выставка прошла под слоганом «10 лет в системе лучших».

В течение двух дней, 15 и 16 ноября, более полусотни кошек и котов показывали себя и свои способности экспертам. Именно судьи оценивали животных, проводили экспертизу и присваивали им заслуженные баллы. На выставке действовали определенные возрастные ограничения: принять участие могли только те животные, которым уже исполнилось три месяца.

«На выставке действует ринговая система. Три ринга — три судьи. Друг за другом они не закреплены. Каждый судья заходит в ринг и отсуживает, а далее идет в следующий. Потом они выбирают десятку лучших, достойных финала, и присваивают им места. К концу дня подсчитываются баллы, которые зарабатывает животное», — рассказала президент клуба и организатор выставки Марина Ценина.

В завершении выставки провели награждение лучших из лучших. В каждой категории представляли по три животных: лучшие котята, взрослые и кастраты. Выбирали и эксперименталов. Но пока только одного животного в данной категории. На выставке проверяли и характер кошки, ее темперамент, способность контактировать с человеком. Перед подобными мероприятиями животных специально готовили. Но даже после этого не все оказались способными к участию в выставках.

Посетители с интересом слушали судей, которые подробно рассказывали о кошках и котах. Если рязанцев привлекало какое-то определенное животное, то они могли подойти к заводчикам и пообщаться с ними напрямую, задать дополнительные вопросы и получить необходимую информацию.

«У нас очень хороший состав животных — более 60 участников. Они все именитые, красивые и очень высокого качества, поэтому нашим рязанцам, я думаю, интересно будет посмотреть них. Породы представлены разные, среди них есть эксклюзивные, очень редкие. Кроме того, здесь находятся и всеми нами любимые сибиряки, мейн-куны, плидакты», — отметила Марина Ценина.

Президент клуба Alisa-Best Cat Club пояснила, что одним из спонсоров выставки стала компания ООО «Глобал Петфуд» , которая занимается производством влажных полнорационных кормов для кошек и собак. Формула кормов Natura Land Holistic основана на целостном подходе к поддержке пищеварения животных и общего состояния их здоровья. Компания уже второй раз становится партнером выставки кошек в Рязани и помогает клубу. Марина Ценина также рассказала, что участники «Нового Червонца» получили от бренда специальные подарки. Кроме того, те, кто на выставке заинтересовался монопротеиновыми кормами Natura Land Holistic, просили у организаторов контакты, чтобы связаться с производителями для дальнейшей консультации.

Марина Ценина рассказала, что заводчики по достоинству оценили монопротеиновые корма Natura Land Holistic и остались довольными, поэтому клуб Alisa-Best Cat Club надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с брендом.

