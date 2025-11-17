Рязанская область заняла 14 место в рейтинге регионов по ведению жителями ЗОЖ

Отмечается, что учитывались показатели потребления алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда. В начале списка расположились Дагестан, Чечня и Ингушетия.