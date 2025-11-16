Военно-морская группировка США вошла в Карибское море

Экипаж самого крупного авианосца — четыре тысячи человек, на авианосце находятся десятки самолетов. В публикации РИА Новостей действия ВМС связали с эскалацией конфликта с Венесуэлой. Вашингтон оправдывает присутствие американских военных в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей.

16 ноября американская авианосная группа во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford прошла через пролив Анегада и вошла в Карибское море, сообщили РИА Новости со ссылкой на ВМС США.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал начало наземных операций американских вооруженных сил против наркокартелей в Венесуэле.