Трамп заявил о проведении наземной операции против наркокартелей в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп анонсировал начало наземных операций американских вооруженных сил против наркокартелей в Венесуэле. В своем заявлении, сделанном на пресс-конференции в Белом доме, он подчеркнул, что «суша будет следующей», намекая на активизацию военных действий. Трамп выразил недовольство действиями венесуэльского правительства, обвиняя его в наводнении Соединенных Штатов незаконными мигрантами и поставками наркотиков. «Я думаю, мы просто будем убивать тех, кто ввозит наркотики в нашу страну», — заявил президент. Он также опроверг информацию о размещении бомбардировщиков у границы с Венесуэлой, назвав ее недостоверной.

