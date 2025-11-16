В Рязанской области сгорела фура после того, как ее занесло в отбойник

По словам очевидцев, ДТП произошло на трассе М-5 в ночь с 15 на 16 ноября на мосту через реку Пару. Водителя фуры занесло на скользкой дороге в отбойник, развернув на 90 градусов. Он задел водителя Лады Гранта. Водитель легковушки оказался зажат в машине, но, как уточнили свидетели, мужчину успели вытащить. На месте работали сотрудники ГАИ.