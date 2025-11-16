Рязань
В МЧС рассказали подробности возгорания фуры в Рязанской области
В региональном МЧС рассказали, что пожар произошел близ населенного пункта Авдотьинка. Сообщение о ДТП поступило в 23:09. Для оказания помощи привлекалось пять пожарных и две единицы техники. По словам очевидцев, авария произошла на трассе М-5 в ночь с 15 на 16 ноября. Водителя фуры занесло на скользкой дороге в отбойник, развернув на 90 градусов. Фура полностью сгорела.

В региональном МЧС рассказали, что пожар произошел близ населенного пункта Авдотьинка. Сообщение о ДТП поступило в 23:09. Для оказания помощи привлекалось пять пожарных и две единицы техники.

Напомним, по словам очевидцев, авария произошла на трассе М-5 в ночь с 15 на 16 ноября на мосту через реку Пару. Водителя фуры занесло на скользкой дороге в отбойник, развернув на 90 градусов. Фура полностью сгорела.