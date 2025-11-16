В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА

Угрозу атаки беспилотниками в регионе и Рязани объявили в 21:39. Рязанцев призвали не подходить к окнам. В случае, если находитесь на улице, нужно зайти в ближайшее здание. Единый номер экстренных оперативных служб — 112.

В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС 16 ноября.

Угрозу атаки беспилотниками в регионе и Рязани объявили в 21:39. Рязанцев призвали не подходить к окнам. В случае, если находитесь на улице, нужно зайти в ближайшее здание.

Единый номер экстренных оперативных служб — 112.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в России уничтожили 57 украинских беспилотников.