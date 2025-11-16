Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
Втр, 18
11°
Срд, 19
ЦБ USD 81.13 0.53 15/11
ЦБ EUR 95.1 1.4 15/11
Нал. USD 80.00 / 81.40 16/11 07:00
Нал. EUR 93.50 / 96.50 16/11 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 237
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 934
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 089
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 573
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА
Угрозу атаки беспилотниками в регионе и Рязани объявили в 21:39. Рязанцев призвали не подходить к окнам. В случае, если находитесь на улице, нужно зайти в ближайшее здание. Единый номер экстренных оперативных служб — 112.

В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС 16 ноября.

Угрозу атаки беспилотниками в регионе и Рязани объявили в 21:39. Рязанцев призвали не подходить к окнам. В случае, если находитесь на улице, нужно зайти в ближайшее здание.

Единый номер экстренных оперативных служб — 112.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в России уничтожили 57 украинских беспилотников.