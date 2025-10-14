Рязань
Мероприятия «Рязань — Новогодняя столица России» начнутся 13 декабря
Согласно распоряжению правительства Рязанской области, опубликованному на сайте газеты «Рязанские ведомости», мероприятия проекта «Рязань — Новогодняя столица России» пройдут с 13 декабря 2025 года по 10 января 2026 года. Также создана рабочая группа. Как написано в документе, запланированы культурные, спортивные и развлекательные мероприятия в разных частях города. Организовать их поручили минкультуры Рязанской области, комитету инвестиций и туризма региона, министерству образования и министерству спорта. Администрация Рязани обеспечит санитарную уборку территорий, размещение афиш и информационных материалов, а также организует транспорт для участников и гостей праздника.

