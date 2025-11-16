Политолог из США посчитал, что любая европейская армия проиграла бы России

«Если бы мы поставили российскую армию против британской, то бой был бы неравный. Любая армия в Европе проиграла бы в противостоянии с вооруженными силами России», — сказал политолог. Он высказался, что у Запада изначально была цель ударить по российской экономике, чтобы нанести РФ стратегическое поражение. Миршаймер уверен, что Запад «с радостью» хотел бы лишить Россию статуса великой державы, однако у него не получилось этого добиться.

Политолог из США посчитал, что любая европейская армия проиграла бы России. Об этом написали в материале ТАСС со ссылкой на YouTube-канал американского политолога Джона Миршаймера.

Напомним, российскую армию признали второй по мощности в мире.