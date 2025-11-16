Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 16
Пнд, 17
Втр, 18
11°
ЦБ USD 81.13 0.53 15/11
ЦБ EUR 95.1 1.4 15/11
Нал. USD 80.89 / 81.40 16/11 07:00
Нал. EUR 94.31 / 95.99 16/11 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 230
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 897
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 072
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 534
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Политолог из США посчитал, что любая европейская армия проиграла бы России
«Если бы мы поставили российскую армию против британской, то бой был бы неравный. Любая армия в Европе проиграла бы в противостоянии с вооруженными силами России», — сказал политолог. Он высказался, что у Запада изначально была цель ударить по российской экономике, чтобы нанести РФ стратегическое поражение. Миршаймер уверен, что Запад «с радостью» хотел бы лишить Россию статуса великой державы, однако у него не получилось этого добиться.

Политолог из США посчитал, что любая европейская армия проиграла бы России. Об этом написали в материале ТАСС со ссылкой на YouTube-канал американского политолога Джона Миршаймера.

«Если бы мы поставили российскую армию против британской, то бой был бы неравный. Любая армия в Европе проиграла бы в противостоянии с вооруженными силами России», — сказал политолог.

Он высказался, что у Запада изначально была цель ударить по российской экономике, чтобы нанести РФ стратегическое поражение. Миршаймер уверен, что Запад «с радостью» хотел бы лишить Россию статуса великой державы, однако у него не получилось этого добиться.

Напомним, российскую армию признали второй по мощности в мире.