Global Firepower: российскую армию признали второй по мощности в мире

Имея показатель 0,0788 в PowerIndex, Россия занимает второе место в рейтинге мощнейших армий мира. Отмечается, что помимо боевой мощи РФ обладает огромным ядерным потенциалом.

Российскую армию признали второй по мощности в мире. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на рейтинг Global Firepower.

Имея показатель 0,0788 в PowerIndex, Россия занимает второе место в рейтинге мощнейших армий мира.

Отмечается, что помимо боевой мощи РФ обладает огромным ядерным потенциалом.