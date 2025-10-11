Школьница из Рязани приняла участие в телешоу «Голос. Дети»

Школьница из Рязани Виктория Захарова приняла участие в телешоу «Голос. Дети». Эфир с ее участием на «Первом канале» вышел 10 октября.

Виктория Захарова прошла этап слепых прослушиваний. К ней повернулись все наставники. Школьница выбрала команду оперной певицы Аиды Гарифуллиной.

Виктория исполняла песню Селин Дион «My Heart Will Go On».

Выступление рязанки можно посмотреть по ссылке .

Фото — скриншот передачи «Голос. Дети»