Рязанские дорожники перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды

Подрядные организации, отвечающие за содержание федеральных трасс, готовы к устранению возможных последствий непогоды. Организовано круглосуточное дежурство машин. В Рязанской области готовы задействовать 31 единицу техники. Уточняется, что за ситуацией ведется круглосуточный контроль, в том числе с помощью системы спутникового метео- и видеонаблюдения, расположенной вдоль федеральных автодорог. Напомним, 15-16 ноября на территории Рязанской области резко изменится погода. Ожидаются осадки в виде дождя, переходящие днем 15 ноября в мокрый снег и снег.

