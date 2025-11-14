В Рязани 11 улиц остались без света
Света нет по следующим улицам: Есенина; Колхозной; Циолковского; Маяковского; Электрозаводской; Ленина; Урицкого; Новой; Горького; Фирсова; проезде Машиностроителей. Также электричество отключили на площади Театральной. Бригады РГРЭС приступили к проведению ремонтных работ. Подачу электричества планируют восстановить в течение трех часов с момента отключения. Ранее в Рязани изменили маршрут троллейбусов № 3 и № 10 из-за отключения электроэнергии. Они будут следовать от ЦПКиО до площади Свободы.
В Рязани на 11 улицах отключили электричество. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.
Света нет по следующим улицам:
- Есенина;
- Колхозной;
- Циолковского;
- Маяковского;
- Электрозаводской;
- Ленина;
- Урицкого;
- Новой;
- Горького;
- Фирсова;
- проезде Машиностроителей.
Также электричество отключили на площади Театральной.
Бригады РГРЭС приступили к проведению ремонтных работ. Подачу электричества планируют восстановить в течение трех часов с момента отключения. Ранее в Рязани изменили маршрут троллейбусов № 3 и № 10 из-за отключения электроэнергии. Они будут следовать от ЦПКиО до площади Свободы.