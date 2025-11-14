Рязань
В Рязани 11 улиц остались без света
В Рязани на 11 улицах отключили электричество. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.

Света нет по следующим улицам:

  • Есенина;
  • Колхозной;
  • Циолковского;
  • Маяковского;
  • Электрозаводской;
  • Ленина;
  • Урицкого;
  • Новой;
  • Горького;
  • Фирсова;
  • проезде Машиностроителей.

Также электричество отключили на площади Театральной.

Бригады РГРЭС приступили к проведению ремонтных работ. Подачу электричества планируют восстановить в течение трех часов с момента отключения. Ранее в Рязани изменили маршрут троллейбусов № 3 и № 10 из-за отключения электроэнергии. Они будут следовать от ЦПКиО до площади Свободы.