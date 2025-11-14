В Рязани изменили маршрут двух троллейбусов из-за отключения электроэнергии

Троллейбусы маршрутов № 3 и № 10 на время проведения ремонтных работ по восстановлению электроснабжения будут следовать от ЦПКиО до пл. Свободы. По измененной схеме троллейбусные маршруты будут следовать до окончания ремонтных работ.

