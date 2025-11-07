SIM-карты россиян будут отключать после возвращения из-за границы

Интернет и SMS окажутся недоступны в течение суток для тех, кто вернулся из международного роуминга или не использовал SIM-карту более 72 часов.

SIM-карты россиян будут отключать после возвращения из-за границы. Об этом пишет « Коммерсант ».

Интернет и SMS окажутся недоступны в течение суток для тех, кто вернулся из международного роуминга или не использовал SIM-карту более 72 часов.

Отмечается, что нововведение начнёт действовать уже в ближайшее время.