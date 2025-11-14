Путин отметил заслуги рязанской семьи Любаковых и профессора Академии ФСИН

Указом президента РФ рязанская семья Андрея и Марии Любаковых была награждена медалью Ордена «Родительская слава» за их вклад в воспитание детей и активное участие в общественной жизни. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов. Кроме того, профессор кафедры Академии права и управления ФСИН Юрий Реент был удостоен звания «Заслуженный работник высшей школы РФ». Ранее сообщили о том, что президент Владимир Путин посмертно присвоил рязанцу высшую награду страны.

