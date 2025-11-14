Путин посмертно присвоил рязанцу высшую награду страны
Губернатор вручил награду «Золотая звезда» супруге и матери Дмитрия Абузьярова, погибшего на СВО. Дмитрий Алексеевич Абузьяров — десантник, командир штурмовой роты 331 гвардейского парашютно-десантного полка 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии, гвардии старший лейтенант.
Путин посмертно присвоил рязанцу высшую награду страны. Об этом сообщил Павел Малков.
Губернатор вручил награду «Золотая звезда» супруге и матери Дмитрия Абузьярова, погибшего на СВО.
Дмитрий Алексеевич Абузьяров — десантник, командир штурмовой роты 331 гвардейского парашютно-десантного полка 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии, гвардии старший лейтенант.