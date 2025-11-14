Рязань
Операторов связи могут обязать отключать услуги по требованию ФСБ
Правительство России предложило законопроект, позволяющий операторам связи прекращать оказание услуг по запросу ФСБ без ответственности перед абонентами. Документ внесён в Госдуму и предусматривает поправки в закон «О связи». Нововведения направлены на повышение эффективности взаимодействия операторов и правоохранительных органов в области безопасности и борьбы с терроризмом.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который может обязать операторов связи отключать услуги по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом пишет РБК.

Согласно проекту, операторы не будут нести ответственность за неисполнение обязательств по договорам об оказании услуг связи, если это связано с выполнением требований ФСБ.

В документе уточняется, что в случае поступления запроса от ФСБ операторы могут быть обязаны прекратить предоставление услуг связи. Это нововведение направлено на регулирование отношений в сфере обеспечения безопасности и противодействия терроризму.

Законопроект предполагает изменения в статьи 44 и 46 Федерального закона «О связи». Ожидается, что его принятие позволит улучшить взаимодействие между операторами связи и правоохранительными органами в вопросах безопасности.