На территории Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Рязанской области. Об этом сообщили в РСЧС. Оповещение опубликовали в 18:13 14 ноября. Угроза БПЛА действует на территории Рязани и области. Жителей призвали не подходить к окнам. В случае, если находитесь на улице, нужно зайти в ближайшее здание. Оставаться в безопасном месте рекомендовали до сигнала «отбой».