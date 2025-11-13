МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области

По данным Гидрометцентра, днем 13 ноября на территории Рязанской области местами сохранится туман с видимостью 200-800 м. Ранее ГАИ призывала рязанцев к повышенной осторожности из-за тумана.