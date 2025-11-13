Рязанцам рассказали о перевыпуске Пушкинской карты в ВТБ

Пушкинская карта «переезжает» в ВТБ с 2026 года. Для удобства пользователей банк начал перевыпускать Пушкинские карты заранее: они начнут действовать 1 января 2026 года и откроют возможность посещать культурные мероприятия без перерыва на подачу заявлений. Самыми активными регионами по подаче заявлений на выпуск карты стали Рязанская область, Чувашская Республика, Тамбовская и Кемеровская области, Республика Мордовия. В ноябре банк выпустил более 2 млн Пушкинских карт, владельцы которых заранее подали заявление на их перевыпуск в ВТБ, как в новом банке-операторе.

Обновленная Пушкинская карта появится в приложении «Госуслуги Культура» 1 января 2026 года в 15:00 по московскому времени, когда смена банка-оператора официально завершится. Сейчас клиенты могут продолжать пользоваться картой, выпущенной в Почта Банке — она будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года до 15:00 по московскому времени.