ГАИ выпустила обращение для рязанских водителей и пешеходов

В Госавтоинспекции предупредили рязанцев об ухудшении видимости на дороге из-за тумана. Пешеходов призвали быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям транспортных средств рекомендуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения. Также водителям следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.