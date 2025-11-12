Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
Чтв, 13
Птн, 14
ЦБ USD 81.29 -0.07 13/11
ЦБ EUR 94.19 -0.01 13/11
Нал. USD 81.30 / 81.39 12/11 18:15
Нал. EUR 94.40 / 95.37 12/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 394
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 733
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 188
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 180
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани пропал 32-летний мужчина
В Рязани пропал 32-летний мужчина. Об этом сообщает ПСО «Лиза Алерт». С 2 ноября местонахождение Николая Дорожкина неизвестно. Приметы: рост 172 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза светло-серые. Мужчина был одет в синюю куртку, серые джинсы, темно-синие ботинки и коричневую шапку. Любую информацию можно сообщить по номеру 112.

В Рязани пропал 32-летний мужчина. Об этом сообщает ПСО «Лиза Алерт».

С 2 ноября местонахождение Николая Дорожкина неизвестно.

Приметы: рост 172 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза светло-серые.

Мужчина был одет в синюю куртку, серые джинсы, темно-синие ботинки и коричневую шапку.

Любую информацию можно сообщить по номеру 112.

Фото: ПСО «Лиза Алерт»