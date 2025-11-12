В Рязани пропал 32-летний мужчина

В Рязани пропал 32-летний мужчина. Об этом сообщает ПСО «Лиза Алерт». С 2 ноября местонахождение Николая Дорожкина неизвестно. Приметы: рост 172 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза светло-серые. Мужчина был одет в синюю куртку, серые джинсы, темно-синие ботинки и коричневую шапку. Любую информацию можно сообщить по номеру 112.