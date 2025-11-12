Рязанцы смогут подтверждать статус многодетной семьи через мессенджер MAX

Статус многодетной семьи смогут подтвердить на основании сведений, размещенных с использованием многофункционального сервиса обмена информацией — мессенджера MAX. «Указанные изменения повысят удобство получения семьями мер поддержки и льгот без предъявления бумажного удостоверения», — отметили в опубликованной документации. Ранее данный статус без предъявления удостоверения могли подтверждать с помощью сведений из «Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере».