Рязанцы смогут подтверждать статус многодетной семьи через мессенджер MAX

Многодетным семьям в Рязанской области планируют разрешить подтверждать свой статус через мессенджер MAX. Соответствующий проект закона опубликовало региональное правительство.
Статус многодетной семьи смогут подтвердить на основании сведений, размещенных с использованием многофункционального сервиса обмена информацией — мессенджера MAX.
«Указанные изменения повысят удобство получения семьями мер поддержки и льгот без предъявления бумажного удостоверения», — отметили в опубликованной документации.
Ранее данный статус без предъявления удостоверения могли подтверждать с помощью сведений из «Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере».
Напомним, в мессенджере MAX также можно подписывать документы через чат-бот «Госключ» с помощью электронной подписи. Для этого пользователю необходима подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».