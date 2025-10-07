Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
14°
Срд, 08
15°
Чтв, 09
16°
ЦБ USD 81.93 -1.07 08/10
ЦБ EUR 95.67 -1.16 08/10
Нал. USD 82.25 / 82.64 07/10 18:15
Нал. EUR 96.00 / 97.95 07/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 910
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 744
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 752
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 007
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Пользователи Мax теперь смогут подписать документы в мессенджере
Пользователи мессенджера MAX могут использовать новый чат-бот «Госключ» для удобного подписания документов электронной подписью. С его помощью можно подписывать договоры купли-продажи, судебные обращения и другие бумаги. Для доступа нужно обновить мессенджер и иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» с сертификатом электронной подписи. Документы загружаются в чат-боте, выбирается тип подписи и подтверждается подписание. Все подписанные файлы сохраняются в MAX, обеспечивая безопасность и удобство.

Пользователи мессенджера MAX теперь могут воспользоваться новым сервисом, который значительно упростит процесс подписания документов. Как сообщает пресс-служба платформы, в мессенджере появился чат-бот «Госключ», позволяющий подписывать договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы с помощью электронной подписи.

Чтобы начать использовать новый сервис, пользователям необходимо обновить мессенджер до последней версии. Доступ к чат-боту «Госключ» имеют только россияне с подтвержденной учетной записью на портале «Госуслуги» и сертификатом электронной подписи.

Для подписания документов пользователям нужно найти чат-бота в поиске мессенджера и подтвердить профиль через «Госуслуги». Далее следует загрузить необходимые документы, выбрать тип электронной подписи и подтвердить подписание. Все подписанные документы будут храниться непосредственно в MAX, что делает процесс удобным и безопасным.