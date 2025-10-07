Пользователи Мax теперь смогут подписать документы в мессенджере

Пользователи мессенджера MAX теперь могут воспользоваться новым сервисом, который значительно упростит процесс подписания документов. Как сообщает пресс-служба платформы, в мессенджере появился чат-бот «Госключ», позволяющий подписывать договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы с помощью электронной подписи.
Чтобы начать использовать новый сервис, пользователям необходимо обновить мессенджер до последней версии. Доступ к чат-боту «Госключ» имеют только россияне с подтвержденной учетной записью на портале «Госуслуги» и сертификатом электронной подписи.
Для подписания документов пользователям нужно найти чат-бота в поиске мессенджера и подтвердить профиль через «Госуслуги». Далее следует загрузить необходимые документы, выбрать тип электронной подписи и подтвердить подписание. Все подписанные документы будут храниться непосредственно в MAX, что делает процесс удобным и безопасным.