Пользователи Мax теперь смогут подписать документы в мессенджере

Пользователи мессенджера MAX могут использовать новый чат-бот «Госключ» для удобного подписания документов электронной подписью. С его помощью можно подписывать договоры купли-продажи, судебные обращения и другие бумаги. Для доступа нужно обновить мессенджер и иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» с сертификатом электронной подписи. Документы загружаются в чат-боте, выбирается тип подписи и подтверждается подписание. Все подписанные файлы сохраняются в MAX, обеспечивая безопасность и удобство.

Пользователи мессенджера MAX теперь могут воспользоваться новым сервисом, который значительно упростит процесс подписания документов. Как сообщает пресс-служба платформы, в мессенджере появился чат-бот «Госключ», позволяющий подписывать договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы с помощью электронной подписи.

Чтобы начать использовать новый сервис, пользователям необходимо обновить мессенджер до последней версии. Доступ к чат-боту «Госключ» имеют только россияне с подтвержденной учетной записью на портале «Госуслуги» и сертификатом электронной подписи.

Для подписания документов пользователям нужно найти чат-бота в поиске мессенджера и подтвердить профиль через «Госуслуги». Далее следует загрузить необходимые документы, выбрать тип электронной подписи и подтвердить подписание. Все подписанные документы будут храниться непосредственно в MAX, что делает процесс удобным и безопасным.