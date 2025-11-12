Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
Чтв, 13
Птн, 14
ЦБ USD 81.29 -0.07 13/11
ЦБ EUR 94.19 -0.01 13/11
Нал. USD 81.30 / 81.30 12/11 17:45
Нал. EUR 94.40 / 95.37 12/11 17:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 387
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 719
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 180
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 171
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Назначена замглавы администрации Рязани
Екатерина Зимина будет курировать социальную сферу. Ранее она работала в министерстве образования Рязанской области, где занимала различные должности. Много лет трудилась в управлении образования и молодежной политики горадминистрации. Была начальником отдела общего образования, заместителем начальника управления, начальником управления. В последнее время Екатерина Зимина занимала должность замглавы администрации по социальным вопросам в Рязанском муниципальном районе.

Екатерина Зимина приступила к работе в должности заместителя главы администрации Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатерина Зимина будет курировать социальную сферу.

Ранее она работала в министерстве образования Рязанской области, где занимала различные должности. Много лет трудилась в управлении образования и молодежной политики горадминистрации. Была начальником отдела общего образования, заместителем начальника управления, начальником управления.

В последнее время Екатерина Зимина занимала должность замглавы администрации по социальным вопросам в Рязанском муниципальном районе.

Напомним, новым исполняющим обязанности мэра Рязани стал Борис Ясинский.

Ранее Виталий Артемов покинул пост мэра по собственному желанию. За его снятие должности проголосовали депутаты гордумы.

Подробнее об этом можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.

Фото взято из группы МБОУ «Рязанская средняя школа» в «ВК»