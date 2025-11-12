Назначена замглавы администрации Рязани

Екатерина Зимина будет курировать социальную сферу. Ранее она работала в министерстве образования Рязанской области, где занимала различные должности. Много лет трудилась в управлении образования и молодежной политики горадминистрации. Была начальником отдела общего образования, заместителем начальника управления, начальником управления. В последнее время Екатерина Зимина занимала должность замглавы администрации по социальным вопросам в Рязанском муниципальном районе.

Екатерина Зимина приступила к работе в должности заместителя главы администрации Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатерина Зимина будет курировать социальную сферу.

Ранее она работала в министерстве образования Рязанской области, где занимала различные должности. Много лет трудилась в управлении образования и молодежной политики горадминистрации. Была начальником отдела общего образования, заместителем начальника управления, начальником управления.

В последнее время Екатерина Зимина занимала должность замглавы администрации по социальным вопросам в Рязанском муниципальном районе.

Напомним, новым исполняющим обязанности мэра Рязани стал Борис Ясинский.

Ранее Виталий Артемов покинул пост мэра по собственному желанию. За его снятие должности проголосовали депутаты гордумы.

Подробнее об этом можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.

Фото взято из группы МБОУ «Рязанская средняя школа» в «ВК»