Губернатор Павел Малков: Продолжаем обновлять и благоустраивать общественные территории в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Губернатор, комментируя проведенную работу в этом направлении с учетом его поручений сказал, что ход реализации каждого проекта благоустройства находится на контроле. Ряд общественных пространств уже завершены. площадка для мини-футбола в поселке Побединка Скопинского района. В Спас-Клепиках благоустроена пешеходная зона по ул. Комсомольской. В Старожилове в центре поселка проведены работы. В Скопине недавно завершили проект «Гончарная сказка» — проведена масштабная реконструкция территории, находящейся в центре города.

«Продолжаем благоустройство городов и населенных пунктов региона в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» обновляем общественные территории, которые выбирают сами рязанцы. В этом году работа идет в 18 муниципальных образованиях. Многие реализованные проекты благоустройства я видел. Например, территорию на улице Советской в Касимове, на которую несколько лет назад нельзя было без слез взглянуть.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» Рязанская область участвует в двух федеральных проектах: «Формирование комфортной городской среды» и Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Министр ТЭК и ЖКХ региона Артем Уворвихвост доложил на заседании о том, что в настоящее время своевременно завершены работы на 42 общественных территориях, участвующих в федеральном проекте. Остался один объект, где работы продолжаются, — Черезовские пруды в г. Рязани. Подрядчик многократно нарушал сроки выполнения работ. Министерство ТЭК и ЖКХ региона совместно с администрацией города работает с подрядной организацией по проблемным вопросам. Планируемый срок сдачи объекта — 1 декабря.

Губернатор дал поручение во взаимодействии с подрядчиком, выполняющим работы по благоустройству Черезовских прудов, обеспечить скорейшее завершение этого объекта. Павел Малков подчеркнул, что благоустройство ведется при федеральной поддержке и такие проекты должны выполняться качественно с исполнением всех обязательств. «Прежде всего, это обязательства перед жителями. Мало кого волнует, что там недобросовестный подрядчик. Всем нужен результат», — добавил глава региона.

В рамках Всероссийского конкурса в текущем году в регионе реализованы проекты благоустройства в трех муниципальных образованиях — в городах Скопин, Кораблино и Спасск-Рязанский. Жители уже пользуются этими обновленными общественными пространствами.