Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
Срд, 12
Чтв, 13
ЦБ USD 81.01 -0.22 11/11
ЦБ EUR 93.93 0.09 11/11
Нал. USD 81.50 / 81.40 11/11 12:55
Нал. EUR 94.50 / 95.48 11/11 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 298
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 499
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 096
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 014
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязанской области стартует второй поток программы «СВОй бизнес»

1 декабря в Рязанской области стартует второй поток программы «СВОй бизнес». Об этом рассказала на своей странице в соцсети заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова:

«Программа позволит участникам СВО и ветеранам успешно адаптироваться в мирной жизни, получить новые знания и практические навыки, чтобы воплотить свои идеи и планы при поддержке опытных экспертов. Выпускники получат все необходимые возможности, чтобы успешно реализоваться в предпринимательстве и внести свой вклад в развитие нашей экономики».

В этот раз федеральная образовательная программа «СВОй бизнес» дополнится региональными практическими этапами.

Вся программа состоит из трех частей:

  • I этап: федеральный интенсив от Корпорации МСП (01 — 05.12.2025);
  • II этап: совместная работа над проектом с экспертом (08.12.2025 — 12.02.2026);
  • III этап: реализация проекта при поддержке наставника (12.02 — 12.08.2026).

На 5-ти дневном интенсиве участники разберут основы предпринимательства и составят карту навыков предпринимателя, изучат тонкости взаимодействия с клиентами, роль маркетинга, научатся считать экономику бизнеса и узнают о возможных источниках стартового капитала. Образовательный интенсив пройдет на территории санатория «Сосновый бор». Всем участникам программы будет предоставлено бесплатное проживание и питание.

Далее — этап совместной практической работы с экспертами. Он будет состоять из очных и онлайн-встреч. В течение двух месяцев участники будут встречаться два раза в неделю:

  • одна очная встреча в малых группах с трекером-наставником;
  • одна общая встреча в формате экспертного вебинара для всех участников программы.

Заключительный этап — реализация проекта при участии наставников. Наставниками станут действующие предприниматели.

В программе могут принять участие участники СВО, ветераны боевых действий и совершеннолетние члены их семей.

Для участия в программе необходимо пройти регистрацию.

Программа реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».