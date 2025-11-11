В Рязанской области стартует второй поток программы «СВОй бизнес»

1 декабря в Рязанской области стартует второй поток программы «СВОй бизнес». Об этом рассказала на своей странице в соцсети заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова:

«Программа позволит участникам СВО и ветеранам успешно адаптироваться в мирной жизни, получить новые знания и практические навыки, чтобы воплотить свои идеи и планы при поддержке опытных экспертов. Выпускники получат все необходимые возможности, чтобы успешно реализоваться в предпринимательстве и внести свой вклад в развитие нашей экономики».

В этот раз федеральная образовательная программа «СВОй бизнес» дополнится региональными практическими этапами.

Вся программа состоит из трех частей:

I этап: федеральный интенсив от Корпорации МСП (01 — 05.12.2025);

II этап: совместная работа над проектом с экспертом (08.12.2025 — 12.02.2026);

III этап: реализация проекта при поддержке наставника (12.02 — 12.08.2026).

На 5-ти дневном интенсиве участники разберут основы предпринимательства и составят карту навыков предпринимателя, изучат тонкости взаимодействия с клиентами, роль маркетинга, научатся считать экономику бизнеса и узнают о возможных источниках стартового капитала. Образовательный интенсив пройдет на территории санатория «Сосновый бор». Всем участникам программы будет предоставлено бесплатное проживание и питание.

Далее — этап совместной практической работы с экспертами. Он будет состоять из очных и онлайн-встреч. В течение двух месяцев участники будут встречаться два раза в неделю:

одна очная встреча в малых группах с трекером-наставником;

одна общая встреча в формате экспертного вебинара для всех участников программы.

Заключительный этап — реализация проекта при участии наставников. Наставниками станут действующие предприниматели.

В программе могут принять участие участники СВО, ветераны боевых действий и совершеннолетние члены их семей.

Для участия в программе необходимо пройти регистрацию.

Программа реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».