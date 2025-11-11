Суд в Рязани признал банкротом строительную компанию

ООО «СК-43» подало заявление с требованием признать несостоятельным ООО «СК-62» из-за непогашенной задолженности. Установлено, что компания должна кредиторам 2 156 504 рублей. Арбитражный суд решил признать ООО «СК-62» банкротом и ввести в отношении него конкурсное производство. Решение не вступило в законную силу. Согласно данным из открытых источников, основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий.