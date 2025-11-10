В рязанском поселке пять дней подряд массово будут отключать свет
В поселке Тума Клепиковского района пять дней подряд массово будут отключать свет. Об этом сообщили в соцсетях райадминистрации.
С 10 по 14 ноября с 09:00 до 20:00 кратковременно будут отключать электричество в поселке Тума на следующих улицах:
- Советская;
- Карла Маркса;
- Ленина;
- Колданова;
- Щетинкина;
- Водокачка;
- Наташи Шпилевой;
- Кабаново;
- 8 Марта;
- 1 Мая;
- 10 лет Октября;
- переулок 10 лет Октября;
- переулок Комсомольский;
- Комсомольская;
- Достоевского;
- Железнодорожная;
- Мичурина;
- Крупской;
- Молодежная;
- Юбилейная;
- Вокзальная;
- Киряево;
- Чкалова;
- Пирогова.
Причина отключения — плановые ремонтные работы.