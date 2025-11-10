В рязанском поселке пять дней подряд массово будут отключать свет

С 10 по 14 ноября с 09:00 до 20:00 кратковременно будут отключать электричество в поселке Тума на следующих улицах: Советская; Карла Маркса; Ленина; Колданова; Щетинкина; Водокачка; Наташи Шпилевой; Кабаново; 8 Марта; 1 Мая; 10 лет Октября; переулок 10 лет Октября; переулок Комсомольский; Комсомольская; Достоевского; Железнодорожная; Мичурина; Крупской; Молодежная; Юбилейная; Вокзальная; Киряево; Чкалова; Пирогова. Причина отключения — плановые ремонтные работы.

В поселке Тума Клепиковского района пять дней подряд массово будут отключать свет. Об этом сообщили в соцсетях райадминистрации.

