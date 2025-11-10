В рязанском поселке пять дней подряд массово будут отключать свет

Рязань
В поселке Тума Клепиковского района пять дней подряд массово будут отключать свет. Об этом сообщили в соцсетях райадминистрации.

С 10 по 14 ноября с 09:00 до 20:00 кратковременно будут отключать электричество в поселке Тума на следующих улицах:

  • Советская;
  • Карла Маркса;
  • Ленина;
  • Колданова;
  • Щетинкина;
  • Водокачка;
  • Наташи Шпилевой;
  • Кабаново;
  • 8 Марта;
  • 1 Мая;
  • 10 лет Октября;
  • переулок 10 лет Октября;
  • переулок Комсомольский;
  • Комсомольская;
  • Достоевского;
  • Железнодорожная;
  • Мичурина;
  • Крупской;
  • Молодежная;
  • Юбилейная;
  • Вокзальная;
  • Киряево;
  • Чкалова;
  • Пирогова.

Причина отключения — плановые ремонтные работы.