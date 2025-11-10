В Рязанской области не будет света 11 ноября

В Касимовском округе отключат электроэнергию 11 ноября из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации. С 09:00 до 16:30 света не будет по адресам: улица Федоровой, д. 2-23, улица Воеводина, д. 6-27, улица Ленина, д. 17. Также с 09:10 до 12:00 на улицах: Молодежная, Радужная, Владимирская, Гончарная, Кооператоров, проезд Кооператоров, пер. Елатомский, ул. Муромская, Горького, д. 106-159, Юбилейная. Кроме того, с 13:20 до 16:30 на: улице Татарская, д.47-98, Татарском проезде, пер. Татарский, улице Песочная, улице Дружная, улице Цветочная.