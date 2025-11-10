В Рязанской области не будет света 11 ноября
В Касимовском округе отключат электроэнергию 11 ноября из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации. С 09:00 до 16:30 света не будет по адресам: улица Федоровой, д. 2-23, улица Воеводина, д. 6-27, улица Ленина, д. 17. Также с 09:10 до 12:00 на улицах: Молодежная, Радужная, Владимирская, Гончарная, Кооператоров, проезд Кооператоров, пер. Елатомский, ул. Муромская, Горького, д. 106-159, Юбилейная. Кроме того, с 13:20 до 16:30 на: улице Татарская, д.47-98, Татарском проезде, пер. Татарский, улице Песочная, улице Дружная, улице Цветочная.
В Касимовском округе отключат электроэнергию 11 ноября из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации.
С 09:00 до 16:30 света не будет по адресам:
- улица Федоровой, д. 2-23,
- улица Воеводина, д. 6-27,
- улица Ленина, д. 17.
Также с 09:10 до 12:00 на улицах:
- Молодежная,
- Радужная,
- Владимирская,
- Гончарная,
- Кооператоров,
- проезд Кооператоров,
- пер. Елатомский, ул. Муромская,
- Горького, д. 106-159,
- Юбилейная.
Кроме того, с 13:20 до 16:30 на:
- улице Татарская, д.47-98,
- Татарском проезде,
- пер. Татарский,
- улице Песочная,
- улице Дружная,
- улице Цветочная.
Ранее сообщили, что в рязанском поселке пять дней подряд массово будут отключать свет.