В Рязанской области не будет света 11 ноября
В Касимовском округе отключат электроэнергию 11 ноября из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации.

С 09:00 до 16:30 света не будет по адресам:

  • улица Федоровой, д. 2-23,
  • улица Воеводина, д. 6-27,
  • улица Ленина, д. 17.

Также с 09:10 до 12:00 на улицах:

  • Молодежная,
  • Радужная,
  • Владимирская,
  • Гончарная,
  • Кооператоров,
  • проезд Кооператоров,
  • пер. Елатомский, ул. Муромская,
  • Горького, д. 106-159,
  • Юбилейная.

Кроме того, с 13:20 до 16:30 на:

  • улице Татарская, д.47-98,
  • Татарском проезде,
  • пер. Татарский,
  • улице Песочная,
  • улице Дружная,
  • улице Цветочная.

