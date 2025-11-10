ХК «Рязань-ВДВ» начал домашнюю серию Чемпионата России с победы над Норильском

Матч прошел в воскресенье, 9 ноября. Рязанская команда одержала победу со счетом 3:1. Домашняя серия продолжается. Следующий матч состоится во вторник, 11 ноября. В 19:00 рязанцы выйдут на лед против красноярского «Сокола». В четверг, 13 ноября, в 19:00 «Рязань-ВДВ» встретится с командой «Металлург» из Новокузнецка, а в субботу в 17:00 состоится матч «Рязань-ВДВ» — «Динамо Алтай» из Барнаула. Во время каждой встречи для болельщиков разыгрываются призы в честь 20-летия Дворца спорта «Олимпийский». Билеты на матчи можно приобрести в кассах ледового дворца и по ссылке. Возрастное ограничение — 0+

ХК «Рязань-ВДВ» начал домашнюю серию Чемпионата России с победы над Норильском. Об этом сообщили в пресс-службе ДС «Олимпийский».

Матч прошел в воскресенье, 9 ноября. Рязанская команда одержала победу со счетом 3:1.

Домашняя серия продолжается. Следующий матч состоится во вторник, 11 ноября. В 19:00 рязанцы выйдут на лед против красноярского «Сокола».

В четверг, 13 ноября, в 19:00 «Рязань-ВДВ» встретится с командой «Металлург» из Новокузнецка, а в субботу в 17:00 состоится матч «Рязань-ВДВ» — «Динамо Алтай» из Барнаула.

Во время каждой встречи для болельщиков разыгрываются призы в честь 20-летия Дворца спорта «Олимпийский».

Билеты на матчи можно приобрести в кассах ледового дворца и по ссылке .

Возрастное ограничение — 0+