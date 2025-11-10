Госдума заявила, что Рунет отключат от мировой сети при вмешательстве в выборы

Правительство России наделило Роскомнадзор новыми полномочиями, позволяющими отключать российский интернет от общемирового в случае «угрозы нарушения информационной безопасности». Эти изменения вступят в силу 1 марта 2026 года, пишет «Газета. ру». Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что отключение Рунета от глобальной сети может произойти в случае вмешательства в парламентские выборы 2026 года. Чепа подчеркнул, что ранее уже были зафиксированы попытки влияния через интернет на выборы, включая атаки на дистанционное электронное голосование и центральную избирательную комиссию. Он выразил уверенность, что количество таких атак в 2026 году возрастет, и власти могут быть вынуждены принимать меры.

Правительство России наделило Роскомнадзор новыми полномочиями, позволяющими отключать российский интернет от общемирового в случае «угрозы нарушения информационной безопасности». Эти изменения вступят в силу 1 марта 2026 года, пишет «Газета. ру».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что отключение Рунета от глобальной сети может произойти в случае вмешательства в парламентские выборы 2026 года.

Чепа подчеркнул, что ранее уже были зафиксированы попытки влияния через интернет на выборы, включая атаки на дистанционное электронное голосование и центральную избирательную комиссию. Он выразил уверенность, что количество таких атак в 2026 году возрастет, и власти могут быть вынуждены принимать меры, включая отключение от мировой сети.

Депутат также упомянул о случаях, когда интернет уже ограничивался по соображениям безопасности, особенно во время выборов. В связи с этим была введена возможность трехдневного голосования. Чепа добавил, что отключение Рунета может произойти и в случае террористических угроз или других запрещенных действий.