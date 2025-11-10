Рязань
23-летний рязанец сел за руль пьяным и попал в два ДТП, ему вынесли приговор
23-летний житель Сараев повторно сел за руль пьяным и попал в два ДТП, ему вынесли приговор. Об этом 10 ноября сообщил ИД «Пресса».

Отмечается, что в 2023 году молодого человека лишали водительских прав на полтора года и штрафовали на 30 тысяч рублей за пьяное вождение.

Однако в августе 2025 года он снова сел за руль ВАЗ-211540 в состоянии алкогольного опьянения и столкнулся с GAC GS8.

После он скрылся с места происшествия, проехал несколько метров и врезался в столб.

Сараевский райсуд лишил молодого человека «прав» на два года и конфисковал автомобиль. Кроме этого ему назначили 300 часов обязательных работ.