23-летний рязанец сел за руль пьяным и попал в два ДТП, ему вынесли приговор

Отмечается, что в 2023 году молодого человека лишали водительских прав на полтора года и штрафовали на 30 тысяч рублей за пьяное вождение. Однако в августе 2025 года он снова сел за руль ВАЗ-211540 в состоянии алкогольного опьянения и столкнулся с GAC GS8. После он скрылся с места происшествия, проехал несколько метров и врезался в столб. Сараевский райсуд лишил молодого человека «прав» на два года и конфисковал автомобиль. Кроме этого ему назначили 300 часов обязательных работ.

