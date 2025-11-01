Врачи сообщили, что поздний ужин может стать причиной бессонницы

По словам медиков, тяжелая пища перед сном нарушает работу ЖКТ и мешает полноценному сну. Когда человек спит, процессы в организме замедляются, а еда застаивается в желудке, вызывая брожение, изжогу, утреннюю тошноту и тяжесть. Кроме того, пища стимулирует выброс кортизола и инсулина, мешая выработке гормона сна мелатонина, а работа печени ночью сосредоточена на очищении организма. Это может привести к проблемам с кожей и хронической усталости. Для здорового пищеварения и сна специалисты советуют ужинать за три-четыре часа до сна. Легкие продукты, например йогурт или кефир, можно употреблять ближе к ночи — примерно за 1,5-2 часа.

