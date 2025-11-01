«Вести-Рязань»: на территории региона увеличилась численность диких животных

В Рязанской области увеличилась популяция диких животных из-за бесконтрольного роста числа особей, что связано с ошибками охотников при подаче документов на лицензии для отстрела. Из-за этого животные, включая лосей и косуль, начали приближаться к населенным пунктам в поисках еды, что представляет угрозу для жителей. В 2025 году областному обществу охотников запретили спортивно-любительскую охоту, однако разрешили регулирование численности животных. Председатель общества Сергей Кузин отметил, что из-за отсутствия председателя и неправильного оформления документов регулирование пришлось проводить именно в их хозяйстве. По подсчетам специалистов, на территориях общества превышение численности составляет около 120 лосей и 200 косуль.

В сюжете объяснили, что в регионе зафиксировали бесконтрольный рост числа некоторых видов животных. Это произошло после того, как многие охотники не смогли правильно подать документы и получить лицензии на отстрел особей. Как рассказали в сюжете, увеличение числа зверей угрожает жизни рязанцев. Животные начали подходить близко к деревням и селам в поисках еды.

Уточняется, что областному обществу охотников в 2025 году запретили проводить спортивно-любительскую охоту, но выдали разрешение на регулированию животного мира.

«В этом году именно в нашем хозяйстве регулирование численности по лосю и косули. Такое решение было принято, потому что наше общество осталось без спортивно-любительской охоты. Когда не было председателя, люди неправильно подали документы», — рассказал председатель Рязанского областного общества охотников и рыболов Сергей Кузин.

В сюжете привели подсчеты специалистов, согласно которым, на территориях областного общества охотников превышение по лосю составило 120 особей, по косуле — 200.

Ранее в Рязанской области утвердили лимит добычи во время охоты. Согласно документу, с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года охотники могут отстрелить 444 лося, 337 косуль и 19 оленей.

Фото: кадры из эфира ГТРК «Ока»