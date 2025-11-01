«Вести-Рязань»: на территории региона увеличилась численность диких животных

В Рязанской области увеличилась популяция диких животных. Об этом рассказали в эфире ГТРК «Ока».
В сюжете объяснили, что в регионе зафиксировали бесконтрольный рост числа некоторых видов животных. Это произошло после того, как многие охотники не смогли правильно подать документы и получить лицензии на отстрел особей. Как рассказали в сюжете, увеличение числа зверей угрожает жизни рязанцев. Животные начали подходить близко к деревням и селам в поисках еды.
Уточняется, что областному обществу охотников в 2025 году запретили проводить спортивно-любительскую охоту, но выдали разрешение на регулированию животного мира.
«В этом году именно в нашем хозяйстве регулирование численности по лосю и косули. Такое решение было принято, потому что наше общество осталось без спортивно-любительской охоты. Когда не было председателя, люди неправильно подали документы», — рассказал председатель Рязанского областного общества охотников и рыболов Сергей Кузин.
В сюжете привели подсчеты специалистов, согласно которым, на территориях областного общества охотников превышение по лосю составило 120 особей, по косуле — 200.
Ранее в Рязанской области утвердили лимит добычи во время охоты. Согласно документу, с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года охотники могут отстрелить 444 лося, 337 косуль и 19 оленей.
Фото: кадры из эфира ГТРК «Ока»