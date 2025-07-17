В Рязанской области утвердили лимит добычи во время охоты

Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Рязанской области на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года утвердил губернатор Павел Малков. Согласно его распоряжению, в предстоящем сезоне охоты к добыче разрешено 444 особи лося, 337 особей косули европейской и 19 особей оленя благородного.

В Рязанской области утвердили лимит добычи во время охоты. Об этом сообщает региональное минприроды.

Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Рязанской области на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года утвердил губернатор Павел Малков.

Согласно его распоряжению, в предстоящем сезоне охоты к добыче разрешено 444 особи лося, 337 особей косули европейской и 19 особей оленя благородного.