В Москве прошло прощание с актёром Романом Поповым

Сообщается, что тело актера кремируют, а прах развеют над Чёрным морем. На церемонии прощания — его семья, друзья и коллеги-артисты. Среди них Гарик Харламов, Оганес Григорян, Олег Верещагин, актёры Владислав Дунаев и Ирина Темичева и др. Напомним, Попов скончался на 41-м году жизни после осложнений онкологического заболевания.

